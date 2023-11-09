Сонце продовжує гратись: скільки ще протримається магнітна буря

Прогнози вчених розділились

Деякі астросиноптики прогнозують, що магнітосфера Землі вже в стані спокою. Однак інші заперечують і кажуть, що магнітна буря протримається ще декілька днів.

Наша планета ввійшла в потік сонячного вітру, як кажуть вчені з сайту Spaceweather. Однак це мало впливає на магнітне поле Землі, а 9 листопада геомагнітні шторми малоймовірні.

Водночас астросиноптики з сайту сонячної погоди Meteoagent оприлюднили графік магнітних бур і нагадують, що вона тримається на Землі вже 5 днів поспіль. Її максимальна сила за це період сягала 8 балів і відбулось це 8 листопада.

Однак, у четвер, 9 листопада, магнітосфера нашої планети буде потерпатиме від дуже середнього шторму 6 балів потужності. Така її сила протримається і 10-11 листопада.

Після того, з 12 по 18 листопада, не прогнозується ніяких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз метеорологічна зима в Україні триває вже не три місяці. Завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова пояснила, чому та що буде далі.