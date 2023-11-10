Вируватиме ще кілька днів: коли очікується пік магнітної бурі

Астросиноптики попереджають про нову загрозу з космосу

Земля який день поспіль потерпає від геомагнітного шторму, який, ймовірно, викликаний викидом корональної маси (СМЕ). Він може викликати магнітну бурю вже 11 листопада.

Як мовиться в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та в Національному управлінні по аеронавтиці та дослідженні космічного простору (NASA), передає Spaceweather, СМЕ може стати причиною геомагнітну бурю 6 балів — не таку сильну, як подія 8 листопада (8 балів), але все ж достатньої, щоб створити полярні сяйва в північних штатах США від Нью-Йорка до Вашингтона.

Згідно з графіком, який був оприлюднений сайтом Meteoagent, у п'ятницю, 10 листопада, магнітосфера нашої планети буде потерпатиме від середнього шторму 6 балів потужності. Його вплив також протримається і 11-12 листопада.

Після того, з 13 по 19 листопада, не прогнозується ніяких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух щодо майбутньої зими.