Магнітна буря затяглася: коли шторми на Сонці нарешті закінчаться

Скоро Сонце нарешті змилується над українцями

Листопад приніс українцям не лише погану погоду, а ще й сильну геомагнітну активність, яка завдає низку незручностей метеочутливим людям.

Але є й хороша новина, — шторми на Сонці незабаром мають закінчитися. Про це свідчать прогнози популярного ресурсу відстеження сонячної активності Meteoagent.

Зауважимо, що магнітна буря почалася ще минулими вихідними, і її сила досягала цілих 8 балів (K-index 8) з 9 можливих, що є майже рекордним показником. З 9 листопада сила шторму знизилася до 6 балів і зберігається на такому ж рівні досі.

Згідно з прогнозами експертів з геомагнітної активності, буря триватиме ще зовсім недовго — 12 листопада має бути її останній день, після чого сила коливань впаде до 3-4 балів, що вже не вважається магнітною бурею.

Після цього геомагнітна обстановка обіцяє бути спокійною до 22 листопада, коли знову очікується слабка буря силою 5 балів.

Календар магнітних бур у листопаді 2023

Як відомо, вченими не доведено, чи впливають магнітні бурі на організм людини, проте багато метеочутливих людей, вагітних жінок, людей похилого віку та з хронічними хворобами стверджують, що відчувають нездужання під час підвищеної геомагнітної активності. Також бурі впливають на роботу супутників і електромереж на Землі.

Як повідомляв "Телеграф", крім магнітної бурі на українців чекає ще й екстремально погана погода.