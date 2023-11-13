Нова порція магнітних бур: коли їх очікувати на Землі

Листопад дуже "щедрий" на коливання

Довготривала магнітна буря, яка вирувала на нашій планеті понад тиждень, вже скоро завершиться. Однак синоптики кажуть, що поки дуже рано радіти, бо скоро на Землі буде новий геомагнітний шторм.

Як кажуть вчені з сайту Spaceweather, причиною теперішньої бурі (останні два дні) став викид корональної маси (СМЕ), який вдарив магнітне поле Землі. Удар був слабким і спочатку він мало порушив магнітне поле нашої планети, однак пізніше розвинулася невелика геомагнітна буря класу G1.

Водночас астросиноптики з ресурсу Meteoagent оприлюднили графік геомагнітних штормів протягом 13-24 листопада.

Згідно з даними у понеділок, 13 листопада, магнітосфера нашої планети буде потерпатиме від середнього шторму 5 балів потужності. Протягом 14-21 листопада магнітні поля нашої планети знаходитимуться в стану спокою.

Однак, після того 22 листопада поновиться геомагнітний шторм 5 балів, який наступного дня знизиться до невеликого збурення, але вже 24 листопада — збільшиться до 5-бальної бурі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогнози синоптиків щодо того, якою буде зима цього року. За їх словами, клімат останніми роками змінюється, але українцям також варто чекати на сильні морози.