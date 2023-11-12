Воюють майже як люди: вчених спантеличила незвичайна поведінка шимпанзе

Наші найближчі родичі теж виявились здатними демонструвати тактику при захисті своєї території

Дослідники почали фіксувати у шимпанзе ознаки дуже нетипової поведінки, яка раніше вважалася властивою лише людям.

Як йдеться у дослідженні вчених Кембриджського університету та Інституту еволюційної антропології Макса Планка, яке було оприлюднено у журналі PLOS Biology, йдеться про прояв тактики у територіальних суперечках з іншими групами шимпанзе.

Дослідження проводилося в національному парку Таї в Кот-д’Івуарі, де вчені використали GPS-трекінг, щоб відстежити переміщення 58 приматів із двох сусідніх зграй. Спільний кордон призводить до того, що цим групам доводиться періодично конкурувати за ресурси та вступати в бійки один з одним.

При цьому вчені кажуть, що це призвело до того, що підгрупи шимпанзе почали регулярно патрулювати свої території, а їхня поведінка почала більше бути схожою на полювання. Тобто вони рухаються разом, не галасують і роблять періодичні узгоджені зупинки.

Проте є ще одна загальна особливість цих патрулів — рухаючись у прикордонну територію шимпанзе починали підніматися на складну горбисту місцевість, щоб опинитися вище і тим самим бачити далі. Після цього вони ухвалювали рішення залежно від того, бачили вони ворожу групу чи ні. Наприклад, що далі знаходилася група ворогів, то більше ймовірність, що шимпанзе продовжать рух.

Цікаво також те, що при поверненні в глиб безпечної території примати намагалися уникати цих пагорбів та обирали легші маршрути.

Дослідники кажуть, що це не тільки відкриває цікаві факти про наших найближчих родичів у тваринному світі, але й також може пролити світло на те, як розвивалася військова справа у наших далеких предків.

"Тактична війна вважається рушійною силою людської еволюції. Така поведінка шимпанзе вимагає складних когнітивних здібностей, які допомагають захищати або розширювати свою територію, і це позначиться на природному доборі", — зазначили дослідники.

За їхніми словами, те, як шимпанзе зараз використовують тактику патрулів, може бути відображенням того, як наші захищали свої володіння стародавні громади людських мисливців і збирачів.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили в Африці найдавнішу рукотворну конструкцію. Своєрідний міст було створено 476 тисяч років тому, задовго до появи сучасної людини.