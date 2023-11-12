Воюют почти как люди: ученых озадачило необычное поведение шимпанзе

Наши ближайшие родственники тоже оказались способными демонстрировать тактику при защите своей территории

Исследователи начали фиксировать у шимпанзе признаки очень нетипичного поведения, которое ранее считалось присущим только людям.

Как говорится в исследовании ученых Кембриджского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка, которое было обнародовано в журнале PLOS Biology, речь идет о проявлении тактики в территориальных спорах с другими группами шимпанзе.

Исследование проводилось в национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре, где ученые использовали GPS-трекинг, чтобы отследить перемещение 58 приматов из двух соседствующих стай. Общая граница приводит к тому, что этим группам приходится периодически конкурировать за ресурсы и даже вступать в драки друг с другом.

При этом ученые говорят, что это привело к тому, что подгруппы шимпанзе начали регулярно патрулировать свои территории, а их поведение начало больше походить на охоту. То есть они двигаются вместе, не шумят и делают периодические согласованные остановки.

Однако есть и еще одна общая особенность этих патрулей — двигаясь в пограничную территорию шимпанзе начинали подниматься на сложную холмистую местность, чтобы оказаться выше и тем самым видеть дальше. После этого они принимали решение в зависимости от того, видели ли они вражескую группу или нет. Например, чем дальше находилась группа неприятелей, тем больше была вероятность, что шимпанзе продолжат движение.

Любопытно также то, что при возвращении вглубь безопасной территории приматы пытались избегать этих холмов и выбирали более легкие маршруты.

Исследователи говорят, что это не только открывает любопытные факты о наших ближайших из ныне существующих родственниках в животном мире, но и также может пролить свет на то, как развивалось военное дело у наших далеких предков.

"Тактическая война считается движущей силой человеческой эволюции. Такое поведение шимпанзе требует сложных когнитивных способностей, которые помогают защищать или расширять свою территорию, и это скажется на естественном отборе", — отметили исследователи.

По их словам, то как шимпанзе сейчас используют тактику патрулей может быть отражением того, как наши защищали свои владения древние общины человеческих охотников и собирателей.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили в Африке самую древнюю рукотворную конструкцию. Своеобразный мост был создан 476 тысяч лет назад, задолго до появления современного человека.