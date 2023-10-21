Настоящий парадокс: где живут люди с наибольшей долей генов неандертальцев

Объяснение ситуации может быть очень простым

Миграция первых земледелов может быть причиной того, почему в геноме европейцев значительно меньше генов неандертальцев, чем у жителей Восточной Азии.

Как сообщает Livescience, соответсвующее исследование было размещено в журнале Science Advances, первые встречи неандертальцев и современных людей в Европе произошли около 75 тысяч лет назад, но тогда они не оказали существенного влияния на демографию. Впрочем, судя по всему первые пришельцы из Африки все же скрестились с неандертальцами до того, как исчезнуть.

Вторая волна миграции Homo sapiens в Европу произошла где-то порядка 40 тысяч лет назад и контакты с неандертальцами стали гораздо более частыми.

Как бы то ни было, во всех современных людях, за исключением африканских народов, есть определенный процент генов от неандертальцев. Однако если в среднем он находится на уровне 2%, то у жителей Восточной Азии их и вовсе может быть от 8 до 24%. И в этом кроется парадокс, поскольку известно, что этот вид человека жил в Европе, но не заходил настолько далеко на восток.

Ученые считают, что ответ на эту загадку кроется в третьей волне миграции людей современной анатомии из Ближнего Востока, которая произошла 10 тысяч лет назад. Они считают, что приход этих людей позволил снизить процент генов неандертальцев до 2%, но только в Европе. Что касается жителей Восточной Азии, то туда новая волна не дошла и высокий процент генома неандертальцев сохранился у них до сих пор.

Исследователи изучили 4464 ранее секвенированных генома современного человека начиная с 40 тысяч лет назад до сегодняшних дней в поисках ответов на этот вопрос. Это позволило установить, что на ранних этапах представители нашего вида имели больше генов неандертальцев в Европе, чем в Азии, что можно было ожидать сравнивая ареалы распространения двух человеческих видов.

То есть лишь приход земледельцев с Ближнего Востока 10 тысяч лет назад позволило значительно снизить распространенность неандертальских генов в Европе, после того, как они начали смешиваться с племенами европейских охотников и собирателей.

Примерный ареал обитания неандертальцев

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили в Африке самую древнюю рукотворную конструкцию. Своеобразный мост был создан 476 тысяч лет назад, задолго до появления современного человека.