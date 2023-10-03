Древняя статуя вызвала скандал спустя более 11 тысяч лет после создания: что с ней не так (фото)

Руководитель раскопок заверяет, что недостающая часть была найдена позже

Турецкие археологические памятки Карахантепе и Гёбекли-Тепе, которые на сегодняшний день считаются одними из самых старейших постоянных поселений людей в мире, давно привлекают внимание исследователей со всего мира. Однако теперь вокруг них возникла громкая дискуссия, которая касается… цензуры.

Как информирует Bianet, речь идет о находке в Карахантепе в виде реалистической статуи человека, держащего в руках эрегированный половой орган. Сама статуя вырезана из камня и достигает 2,3 метра в высоту и считается, что ее возраст достигает 11 400 лет, что делает ее старейшей в мире.

В настоящее время в этих местах было обнаружено около 120 статуй людей, однако эта не только оказалась уникальной, но и уже подняла скандал из-за цензуры. Мало того, уже появились предположения о том, что статуя была намеренно повреждена, чтобы не шокировать широкую публику "непристойным" видом.

В свою очередь директор раскопок Гёбекли-Тпе профессор Нечми Карул сообщил, что никто намеренно статую не повреждал, а половой орган нашли отдельно от остальной статуи.

По его словам, найти целую статую времен неолита в принципе нереально, у большинства со временем ломаются те или иные части тела. А статую с неповрежденным фаллосом на нужном месте вообще до этого найти не удавалось.

Комментируя вопрос о то, почему турецкие СМИ сообщая об открытии показали фотографии поврежденной статуи, Карул сообщил, что она была найдена не только без полового органа, но и без носа и части челюсти. Недостающие части смогли обнаружить позже.

Изначальное фото статуи

Более новое фото

С другого ракурса

Как сообщалось ранее, в Африке ученые обнаружили возможно самую древнюю конструкцию, которая была создана предками людей. Своеобразный мост мог быть построен почти полмиллиона лет назад.