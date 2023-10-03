Стародавня статуя викликала скандал понад 11 тисяч років після створення: що з нею не так (фото)

Керівник розкопок запевняє, що відсутню частину було знайдено пізніше

Турецькі археологічні пам’ятки Карахантепе та Гебеклі-Тепе, які сьогодні вважаються одними з найстаріших постійних поселень людей у світі, давно привертають увагу дослідників з усього світу. Однак тепер навколо них виникла гучна дискусія щодо цензури.

Як інформує Bianet, йдеться про знахідку в Карахантепе у вигляді реалістичної статуї людини, яка тримає в руках ерегований статевий орган. Сама статуя вирізана з каменю і досягає 2,3 метра у висоту і вважається, що її вік досягає 11 400 років, що робить її найстарішою у світі.

На даний час у цих місцях було виявлено близько 120 статуй людей, проте ця не тільки виявилася унікальною, а й уже зчинила скандал через цензуру. Мало того, вже з’явилися припущення про те, що статуя була навмисне пошкоджена, щоб не шокувати широку публіку "непристойним" виглядом.

Своєю чергою директор розкопок Гебеклі-Тепе професор Нечмі Карул повідомив, що ніхто навмисне статую не пошкоджував, а статевий орган знайшли окремо від решти статуї.

За його словами, знайти цілу статую часів неоліту в принципі неможливо, у більшості з часом ламаються ті чи інші частини тіла. А статую з непошкодженим фалосом на потрібному місці взагалі раніше знайти не вдавалося.

Коментуючи питання про те, чому турецькі ЗМІ повідомляючи про відкриття показали фотографії пошкодженої статуї, Карул повідомив, що її було знайдено не лише без статевого органу, а й без носа та частини щелепи. Відсутні частини змогли знайти пізніше.

Початкове фото статуї

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З іншого ракурсу

Як повідомлялося раніше, в Африці вчені виявили можливо найдавнішу конструкцію, яка була створена предками людей. Своєрідний міст міг бути побудований майже півмільйона років тому.