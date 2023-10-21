Справжній парадокс: де живуть люди з найбільшою часткою генів неандертальців

Пояснення ситуації може бути дуже простим

Міграція перших землеробів може спричинити те, чому в геномі європейців значно менше генів неандертальців, ніж у жителів Східної Азії.

Як повідомляє Livescience, відповідне дослідження було розміщено в журналі Science Advances, перші зустрічі неандертальців і сучасних людей в Європі відбулися близько 75 тисяч років тому, але тоді вони не мали істотного впливу на демографію. Втім, зважаючи на все перші прибульці з Африки все ж таки схрестилися з неандертальцями до того, як зникнути.

Друга хвиля міграції Homo sapiens до Європи відбулася десь близько 40 тисяч років тому і контакти з неандертальцями стали набагато частішими.

Хоч би що там було, у всіх сучасних людях, крім африканських народів, є певний відсоток генів від неандертальців. Однак якщо в середньому він знаходиться на рівні 2%, то у жителів Східної Азії їх може бути від 8 до 24%. І в цьому криється парадокс, оскільки відомо, що цей вид людини жив у Європі, але не заходив настільки далеко на схід.

Вчені вважають, що відповідь на цю загадку криється у третій хвилі міграції людей сучасної анатомії з Близького Сходу, яка сталася 10 тисяч років тому. Вони вважають, що прихід цих людей дозволив знизити відсоток генів неандертальців до 2%, але лише у Європі. Щодо жителів Східної Азії, то туди нова хвиля не дійшла і високий відсоток геному неандертальців зберігся у них до сьогоднішніх днів.

Дослідники вивчили 4464 раніше секвеновані геноми сучасної людини починаючи з 40 тисяч років тому й до сьогоднішнього дня у пошуках відповідей на це питання. Це дозволило встановити, що на ранніх етапах представники нашого виду мали більше генів неандертальців у Європі, ніж в Азії, що можна очікувати порівнюючи ареали поширення двох людських видів.

Тобто лише прихід землеробів із Близького Сходу 10 тисяч років тому дозволило значно знизити поширеність неандертальських генів у Європі після того, як вони почали змішуватися з племенами європейських мисливців та збирачів.

Зразковий ареал проживання неандертальців

Як повідомлялося раніше, вчені виявили в Африці найдавнішу рукотворну конструкцію. Своєрідний міст було створено 476 тисяч років тому, задовго до появи сучасної людини.