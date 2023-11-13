Погода резко испортится в начале недели: к дождям добавится мокрый снег и гололедица

В Украине ожидаются дожди

В Украине новая неделя начнется практически без осадков, а уже со вторника, 14 ноября, дожди пройдут по всей территории нашей страны. Вместе с возвращением осадков также упадет и температура воздуха.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра". По прогнозу синоптиков, 13 ноября температура воздуха днем в среднем составит от 4 до 9 градусов тепла.

Теплее всего будет на Юге Украины, где ожидается от 8 до 13 градусов. Мелкие осадки вероятны в Карпатах, там температура опустится до 3 градусов мороза.

В Киеве 13 ноября осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.

Прогноз погоды на 13 ноября

Уже 14 ноября осадки вернутся в нашу страну. В западных областях пройдут дожди, также вероятен мокрый снег. Температура ночью опустится до нуля градусов, а днем в большинстве областей ожидается от 6 до 11 градусов тепла. Максимальная температура будет на Юге, там синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла.

Мокрый снег вероятен в Карпатах, там же может образоваться гололедица на дорогах. В Киеве в ночь на вторник существенных осадков не ожидается, а уже днем вероятен дождь.

Прогноз погоды на 14 ноября

Аналогичной погода будет в среду, 15 ноября. Солнце синоптики не прогнозируют ни в одной из областей. Почти везде вероятны осадки, а температура воздуха на большей части страны составит от 6 до 10 градусов тепла дней.

Прогноз погоды на 15 ноября

О погоде в ближайшие дни в Украине "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале: Снег и морозы, шторм и мигрень: известный синоптик дал прогноз погоды на середину ноября

Ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на неделю в Киеве.