Погода різко зіпсується на початку тижня: до дощів додасться мокрий сніг та ожеледь

В Україні очікуються дощі

В Україні новий тиждень розпочнеться практично без опадів, а вже з вівторка, 14 листопада, дощі пройдуть по усій території нашої країни. Разом із поверненням опадів також впаде і температура повітря.

Про це свідчать дані "Укргідрометцентру". За прогнозом синоптиків, 13 листопада температура повітря вдень у середньому становитиме від 4 до 9 градусів тепла.

Найтепліше буде на Півдні України, де очікується від 8 до 13 градусів. Дрібні опади можливі у Карпатах, там температура опуститься до 3 градусів морозу.

У Києві 13 листопада опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла.

Прогноз погоди на 13 листопада.

Вже 14 листопада опади повернуться до нашої країни. У західних областях пройдуть дощі, імовірний мокрий сніг. Температура вночі опуститься до нуля градусів, а вдень у більшості областей очікується від 6 до 11 градусів тепла. Максимальна температура на Півдні, там синоптики прогнозують до 15 градусів тепла.

Мокрий сніг можливий у Карпатах, там же може утворитися ожеледь на дорогах. У Києві в ніч на вівторок опадів не очікується, а вже вдень можливий дощ.

Прогноз погоди на 14 листопада.

Аналогічною погода буде у середу, 15 листопада. Сонце синоптики не прогнозують у жодній з областей. Практично скрізь можливі опади, а температура повітря на більшій частині країни складе від 6 до 10 градусів тепла днів.

Прогноз погоди на 15 листопада.

Про погоду найближчими днями в Україні "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі: Сніг та морози, шторм та мігрень: відомий синоптик дав прогноз погоди на середину листопада

Раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на тиждень у Києві.