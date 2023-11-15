Солнце играет по старому сценарию: когда ждать сильной магнитной бури

В графике добавилась еще одна дата

Астросиноптики уверяли, что магнитосфера Земли будет находиться под влиянием магнитных бурь почти до конца месяца. Их прогнозы сбываются, поэтому уже скоро новые выбросы корональной массы ударят по магнитному полю нашей планеты.

В ноябре должны произойти четыре магнитных бурь, одна из которых будет сильной, и три — слабые, как сообщают на сайте Meteoagent. Небольших возмущений в этом месяце меньше – три.

В среду, 15 ноября, магнитосфера нашей планеты будет находиться в состоянии небольшого колебания в 4 балла. Уже на следующий день геомагнитные колебания начнут расти и достигнут до 7 баллов мощности. Эта магнитная буря будет сильна.

После того, с 17 по 21 ноября геомагнитный шторм не будет беспокоить поле нашей планеты. А уже 22 ноября возобновится буря 5 баллов, которая на следующий день снизится до небольшого возмущения, но уже 24-25 ноября увеличится до 5-балльной бури. А 26 ноября снова уменьшится до 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в ближайшие дни известный синоптик Игорь Кибальчич в материале: "Снег и морозы, шторм и мигрень: известный синоптик дал прогноз погоды на середину ноября".