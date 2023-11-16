Солнечная активность на максимум: на Земле царит сильная магнитная буря

Шторм будет однодневным

Светило очень щедро на выбросы корональной массы (СМЕ) и потому на нашей планете уже в четверг, 16 ноября, будет держаться магнитная буря. Ее сила не будет выше 7 баллов и шторм продержится всего один день.

Как сообщают на сайте Meteoagent, кроме сегодняшней бури, магнитосферу нашей планеты также будут беспокоить еще 4 магнитных шторма, одна из которых будет 6 баллов. Геомагнитных колебаний 4 баллов будет меньше – 2.

Согласно графику, в четверг, 16 ноября, магнитосфера нашей планеты будет находиться в состоянии воздействия сильной магнитной бури 7 баллов. Уже на следующий день геомагнитные колебания начнут падать, однако 18 ноября геомагнитный шторм возобновится, и его сила составит 6 баллов.

Уже после таких колебаний с 17 по 21 ноября будет тишина. А уже 22 ноября возобновится буря 5 баллов, которая на следующий день снизится до небольшого возмущения, но уже 24-25 ноября увеличится до 5-балльной бури. А 26 ноября снова уменьшится до 4 баллов.

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