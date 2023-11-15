Голландцы заинтересовались размножением в невесомости: когда ждать первого космического ребенка

Исследователям придется решить много проблем, в том числе и этических

В последние годы мир начал все более заботиться о возможности сохранить человечество даже если какая-то неприятность, вроде третьей мировой или последствий глобального потепления, сделает Землю непригодной для жизни. А предприниматель из Нидерландов Эгберт Эдельбрук задумался о том, что нам для этого не обязательно находить "планету Б", ведь можно научиться размножаться в условиях открытого космоса на борту космических кораблей.

Как говорится в материале phys.org, в этом заключается цель компании Эдельбрука Spaceborn United, которая исследует возможности зачатия и рождения детей в условиях невесомости или ослабленной гравитации, как на Марсе.

Хоть у этих амбициозных целей есть множество проблем, но 48-летний бизнесмен считает, что первого рожденного в космосе ребенка он увидит до своего столетия. То есть в течение следующих 50 лет.

"Если вы хотите иметь независимые поселения за пределами Земли, и если вы действительно хотите, чтобы они были независимыми, вам необходимо решить репродуктивную проблему", — сказал он.

Поскольку из-за отсутствия гравитации в невесомости даже сам половой акт является большой проблемой, то пока компания хочет провести там искусственное оплодотворение, а начать планирует с мышей.

В частности было создано устройство, которое смешивает яйцеклетки со сперматозоидами в невесомости, чтобы получились эмбрионы. После этого их заморозят и доставят на Землю, где имплантируют живым мышам, а потому зачатые в космосе мышата родятся уже на Земле.

Этот тест компания хочет провести в течение года, но вне зависимости от результата для теста на людях необходимо прорвать не только через технические трудности, но и через множество этических препятствий.

"Это деликатная тема. Вы подвергаете уязвимые человеческие клетки и человеческие эмбрионы опасностям космоса, радиации, которая намного выше, чем на Земле, а также различным гравитационным эффектам. Эмбрионы никогда не сталкивались с подобным и не готовы к этому", — отметил Эдельбрук.

Что касается темы беременности и рождения в космосе, то она еще более проблемна, так как те телесные жидкости, которые в нормальных условиях опускаются вниз, в космосе будут подниматься вверх. Поэтому для начала придется создать идеальную среду с искусственной гравитацией.

Как сообщалось ранее, накануне исследователи обеспокоились, что с развитием космического туризма, люди непременно будут заниматься сексом в невесомости. Впрочем, они говорят, что это может скрывать в себе ряд опасностей.