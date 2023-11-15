Голландці зацікавилися розмноженням у невагомості: коли чекати на першу космічну дитину

Дослідникам доведеться вирішити багато проблем, у тому числі етичних

В останні роки світ почав все більше дбати про можливість зберегти людство навіть якщо якась неприємність, на зразок третьої світової чи наслідків глобального потепління, зробить Землю непридатною для життя. А підприємець із Нідерландів Егберт Едельбрук задумався про те, що нам для цього не обов’язково знаходити "планету Б", адже можна навчитися розмножуватися в умовах відкритого космосу на борту космічних кораблів.

Як йдеться в матеріалі phys.org, у цьому полягає мета компанії Едельбрука Spaceborn United, яка досліджує можливості зачаття та народження дітей в умовах невагомості чи ослабленої гравітації, як на Марсі.

Хоч у цих амбітних цілей є безліч проблем, але 48-річний бізнесмен вважає, що першу народжену в космосі дитину він побачить до свого сторіччя. Тобто, протягом наступних 50 років.

"Якщо ви хочете мати незалежні поселення за межами Землі, і якщо ви дійсно хочете, щоб вони були незалежними, вам необхідно вирішити репродуктивну проблему", — сказав він.

Оскільки через відсутність гравітації в невагомості навіть сам статевий акт є великою проблемою, то поки що компанія хоче провести там штучне запліднення, а почати планує з мишей.

Зокрема було створено пристрій, який змішує яйцеклітини зі сперматозоїдами у невагомості, щоб вийшли ембріони. Після цього їх заморозять і доставлять на Землю, де імплантують живим мишам, а тому зачаті в космосі мишенята народяться вже на Землі.

Цей тест компанія хоче провести протягом року, але незалежно від результату для тесту на людях необхідно прорвати не лише через технічні труднощі, а й через безліч етичних перешкод.

"Це делікатна тема. Ви наражаєте вразливі людські клітини та людські ембріони на небезпеки космосу, радіації, яка набагато вища, ніж на Землі, а також на різні гравітаційні ефекти. Ембріони ніколи не стикалися з подібним і не готові до цього", — зазначив Едельбрук.

Що стосується теми вагітності та народження в космосі, то вона ще більш проблемна, тому що ті тілесні рідини, які в нормальних умовах опускаються вниз, у космосі підніматимуться вгору. Тому для початку доведеться створити ідеальне середовище зі штучною гравітацією.

Як повідомлялося раніше, напередодні дослідники стурбувалися, що з розвитком космічного туризму люди неодмінно займатимуться сексом у невагомості. Втім, вони кажуть, що це може приховувати у собі низку небезпек.