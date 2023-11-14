Добові дощі без прояснень: коли у Києві буде пік опадів

Вдень температура місцями сягатиме до 10 градусів тепла

Синоптики прогнозували, що у місті, окрім хмарної погоди, також пануватимуть опади. Максимальна їх концентрація буде з середи до четверга.

Як повідомляють на сайті Meteofor, протягом трьох днів переважно очікується свіжий вітер. Його швидкість не сягатиме вище 10 м/с.

У вівторок, 14 листопада, у місті протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Лише вдень йтиме дощ, ввечері опадів не очікується. Температура повітря вдень прогріється до 6 градусів тепла, а вночі було +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 9 м/с.

У середині тижня, 15 листопада, також очікується суцільна хмарна погода. Синоптики прогнозують, зночі й до пізнього вечора йтиме дощ, але у денний час опадів не очікується. Вдень температура повітря прогріється до 10 теплих градусів, але вночі буде до +7 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у першій половині доби — помірні 6 м/с.

Наступного дня, 16 листопада, ситуація з погодними умовами не дуже відрізняється. Уночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але припиниться у денний час. Удень температура сягатиме 6 градусів тепла, але вночі вона буде +8 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться зранку і до вечора — свіжі 9-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на тиждень у Києві.