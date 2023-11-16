Первый снег идет в Украину: когда и каким областям ждать заморозков

Спасатели напомнили о безопасности в гололед

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины ожидается серьезное похолодание и выпадет первый снег. Из-за изменения погодных условий на дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

Так, по информации метеорологов, уже 18 ноября в Житомирской и Винницкой областях, а также на западе страны выпадет 5–10 см снега. Больше всего заметет Прикарпатье — до 20 см снега.

На следующей неделе, 20 ноября, на востоке страны, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снежный покров может достигнуть 10–15 см.

В ГСЧС Украины напомнили, что из-за заморозков на дорогах возможен гололед, поэтому важно уже сейчас заменить летнюю резину в авто на зимнюю. Это поможет избежать аварийных ситуаций на дорогах.

"Одевайтесь теплее и убедитесь, что ваши авто также подготовлены к усложнению погодных условий! Соблюдайте ПДД и дистанции, приближаясь к пешеходным переходам – снижайте скорость и будьте максимально внимательны! ДСНС желает вам безопасных путешествий и теплых улыбок от первых снежинок", — сказано в сообщении спасателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Киеве ждать первого снега. Синоптики дали прогноз.