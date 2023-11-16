Репетиция настоящей зимы: когда Киеву ждать первый снег и морозы

Будет также дуть сильный ветер

Зима все понемногу наступает на пятки осени и поэтому в столице нашей страны в ближайшие дни следует готовиться к первому снегу и минусовой температуре. Первые подобные изменения прогнозируются в пятницу.

Как сообщают на сайте Meteofor, 17 ноября также произойдут достаточно сильные порывы ветра – до 10 м/с. Следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач.

В четверг, 16 ноября, облачная погода продержится весь день. Ночью и утром будет идти мелкий снег с дождем. Днем температура воздуха прогреется до 6 теплых, но ночью было +8 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно во второй половине суток – сильные 10 м/с.

На следующий день, 17 ноября, облака так и не покинут небо, хотя иногда солнце будет прогревать землю. Осадков не ожидается. В эти сутки в городе прогнозируются первые морозы — утром предполагается до -1 градуса. Днем температура составит 3 градуса тепла, но ночью она будет 0 °C. Максимальные порывы ветра произойдут ночью – свежие 8 м/с.

В первый день выходных 18 ноября прояснений на небе почти не будет. Синоптики также обещают, что осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до 3 градусов тепла, а ночью будет +2°C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе ученых по метеорологической зиме — она длится уже не три месяца.