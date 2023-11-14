Суточные дожди без прояснений: когда в Киеве будет пик осадков

Днем температура местами будет достигать 10 градусов тепла

Синоптики прогнозировали, что в городе, кроме облачной погоды, также будут панствовать осадки. Максимальная их концентрация будет со среды по четверг.

Как сообщают на сайте Meteofor, в течение трех дней преимущественно ожидается свежий ветер. Его скорость не будет превышать 10 м/с.

Во вторник, 14 ноября, в городе на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью и утром будет идти дождь. Температура воздуха днем прогреется до 6 тепла, а ночью было +2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – свежие 9 м/с.

В середине недели, 15 ноября, также ожидается сплошная облачная погода. Синоптики прогнозируют, что ночью и до позднего вечера будет идти дождь, но в дневное время осадков не ожидаются. Днем температура воздуха прогреется до 10 тёплых градусов, но ночью будет до +7 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются в первой половине суток умеренные 6 м/с.

На следующий день, 16 ноября, ситуация с погодными условиями не сильно отличается. Ночью ожидается дождь. К утру он должен ослабеть, но прекратится в дневное время. Днем температура составит 6 градусов тепла, но ночью она будет +8 °C. Максимальные порывы ветра произойдут с утра и до вечера – свежие 9-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на неделю в Киеве.