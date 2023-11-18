Начало недели принесет морозы в столицу: к каким "минусам" готовиться киевлянам

Самой холодной прогнозируется среда

Пока по территории Украины начинает понемногу снежить, Киеву не стоит ожидать сильных осадков. Воскресенье и понедельник могут выделиться сильным и холодным ветром и принести морозы.

Небо будет облачным, но возможны прояснения. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 19 ноября, температура воздуха будет днем составлять от -1 до +1 градуса по Цельсию, а вот ночью будет стабильный "минус": от -1 до -3. Небо закроют облака, из-за которых кое-где будет выглядывать солнце, осадков не ожидается.

В понедельник, 20 ноября, температура воздуха будет от -1 до +1 градуса по Цельсию, а вот ночью будет от -2 до -4. Облачная погода по прояснениям будет держаться в течение дня, существенных осадков не прогнозируют.

Во вторник, 21 ноября, столица будет иметь температуру воздуха от +2 до +4 днем и от -2 до -4 ночью. Небо будет пасмурным с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Прогноз погоды на среду, 22 ноября

В среду, 22 ноября, минусовая температура воздуха будет держаться и днем, и ночью. Столбики термометров покажут от -4 до -2 в течение дня и от -2 до -4 в течение ночи. Небо будет облачным, но осадки не прогнозируются.

Ранее "Телеграф" писал, что погода в Украине готовит новый "сюрприз" — серьезное похолодание. В отдельных областях температура воздуха может опуститься заметно ниже нуля Цельсия.