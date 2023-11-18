Шторм обрушився на Одесу: вітер жене високі хвилі з моря та ламає дерева (відео)

Погода одеситів не порадувала

У західних областях України у суботу, 18 листопада, випав перший сніг, але в інших куточках нашої країни навіть без цього погода була не найкращою. Наприклад, на Одещині було зафіксовано штормові пориви вітру, які місцями навіть ламали дерева.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, особливо сильними штормовими поривами були у прибережних районах області, включаючи й саму Одесу.

З численних відео, які з’явилися в мережі, видно, що хвилі в морі досить високі, щоби вода могла заливати набережну.

При цьому в інших місцях вітер повалив дерева. Зокрема, на Марсельській вулиці, через це було обірвано дроти та утворилися проблеми з проїздом. В іншому місці дерево мало не впало на житловий будинок. Всього ж повідомляється про 24 зламані та повалені дерева по всьому місту.

Варто зазначити, що, за прогнозами синоптиків, сильний вітер уздовж узбережжя очікується не лише до кінця 18 листопада, а й спостерігатиме вранці 19 листопада.

А за даними УГМЦ, у неділю там можливий навіть мокрий сніг.

Варто зазначити, що хвиля похолодання накриє всю територію країни, а в північних областях у нічний час доби і взагалі температура може опускатися до -10 градусів за Цельсієм.