Початок тижня принесе морози у столицю: до яких "мінусів" готуватись киянам

Найхолоднішою прогнозується середа

Поки по території України починає потроху сніжити, Києву не варто очікувати сильних опадів. Неділя та понеділок можуть виділитись сильним та холодним вітром та принести морози.

Небо буде хмарним, але можливі прояснення. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю, 19 листопада, температура повітря вдень складатиме від -1 до +1 градуса за Цельсієм, а от вночі буде стабільний "мінус": від -1 до -3. Небо закриють хмари, через які подекуди визиратиме сонце, опадів не очікується.

У понеділок, 20 листопада, температура повітря складатиме від -1 до +1 градуса за Цельсієм, а от вночі буде від -2 до -4. Хмарна погода з прояснення триматиметься протягом дня, істотних опадів не прогнозують.

У вівторок, 21 листопада, столиця матиме температуру повітря від +2 до +4 вдень та від -2 до -4 вночі. Небо буде похмурим з проясненнями, істотних опадів не очікується.

Прогноз погоди на середу, 22 листопада

У середу, 22 листопада, мінусова температура повітря триматиметься і вдень, і вночі. Стовпчики термометрів покажуть від -4 до -2 протягом дня та від -2 до -4 протягом ночі. Небо буде хмарним, та опадів не прогнозується.

Раніше "Телеграф" писав, що погода в Україні готує новий "сюрприз", — серйозне похолодання. В окремих областях температура повітря може опуститися помітно нижче нуля градусів Цельсія.