У Чорному морі зникло судно: що відомо про долю екіпажу

На борту Kafkametler перебувало 12 осіб

Через негоду, від якої встигла постраждати і Україна, у Чорному морі втратили зв'язок із вантажним судном Kafkametler. Корабель ішов під турецьким прапором. Востаннє капітан зв'язувався із суходолом у неділю, 20 листопада, заявивши, що судно дрейфує поблизу провінці Зонгулдак, що на північному заході Туреччини.

Деталі повідомляє Reuters із посиланням на офіс губернатора провінції. Відомо, що на борту вантажного судна знаходився екіпаж із 12 моряків. Наразі про долю жодного із них невідомо. Інформації про те, чи могли бути серед них українці, теж нема.

Kafkametler на момент зникнення був завантажений феросиліцієм — феросплавом із залізу та кремнію. Цей матеріал використовують у виробництві сталі. Всього на судні могло бути 1542 тони вантажу.

Востаннє корабель повідомляв свої координати неподалік цього району Туреччини

Неділя, 20 листопада, стала днем потужних штормів у Чорноморському регіоні. Через це розпочати пошукову операцію ні повітряні, ні морські судна не могли. Однак у регіоні вже розгорнуті пошуково-рятувальні групи, котрі вирушать на пошуки зниклого корабля одразу, щойно шторм хоча б трохи вщухне.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Червоному морі також є проблеми із вантажним судном. Однак не через погоду, а через захоплення корабля єменськими бойовиками-хуситами. На борту цього судна можуть знаходитися українські моряки.