Єменські бойовики захопили "ізраїльське" судно: на борту можуть бути українці

Судно везло автомобілі з Туреччини до Індії

Єменські бойовики-хусити захопили у Червоному морі "ізраїльське" судно з 22 членами екіпажу на борту. Утім, у самому Ізраїлі повідомляють, що судно з ними не пов’язане.

Як пише Al-Arabiya, судно Galaxy Leader знаходилося в південній частині Червоного моря і прямувало з Туреччини до Індії. Серед екіпажу є громадяни кількох країн, але немає ізраїльтян.

Напередодні представник хуситів Яхья Сареа заявляв, що угруповання атакуватиме всі судна, які належать Ізраїлю і закликав усі інші країни відкликати своїх громадян із їхніх екіпажів.

Водночас у ЦАХАЛ назвали подію "дуже серйозним інцидентом на глобальному рівні", але наголосили, що це не ізраїльське судно.

Військовий оглядач Ігаль Левін своєю чергою зазначив, що судно належить Британії, але було здано в оренду японській компанії, яка частково належить ізраїльському бізнесменові Рамі Онгару. При цьому він зазначає, що серед захоплених членів екіпажу є українці, болгари, філіппінці та мексиканці.

Нагадаємо, Ізраїль продовжує наземну операцію в Секторі Газа при цьому зміг ліквідувати кількох високопосадовців ХАМАС.