Йеменские боевики захватили "израильское" судно: на борту могут быть украинцы

Судно везло автомобили из Турции в Индию

Йеменские боевики-хуситы захватили в Красном море "израильское" судно с 22 членами экипажа на борту. Впрочем, в самом Израиле сообщают, что судно с ними не связано.

Как пишет Al-Arabiya, судно Galaxy Leader находилось в южной части Красного моря и направлялось из Турции в Индию. Среди экипажа граждане нескольких стран, но нет израильтян.

Накануне представитель хуситов Яхья Сареа заявлял, что группировка будет атаковать все судна, которые принадлежат Израилю и призвал все другие страны отозвать своих граждан из их экипажей.

Вместе с тем в ЦАХАЛ назвали происшествие "очень серьезным инцидентом на глобальном уровне", но отметили, что это не израильское судно.

Военный обозреватель Игаль Левин в свою очередь отметил, что судно принадлежит Британии, но было сдано в аренду японской компании, которая частично принадлежит израильскому бизнесмену Рами Онгару. При этом он отмечает, что среди захваченных членов экипажа есть украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы.

Напомним, Израиль продолжает наземную операцию в Секторе Газа при этом смог ликвидировать нескольких высокопоставленных представителей ХАМАС.