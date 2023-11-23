Экстраординарный президент Аргентины уже успел поссориться с союзницей Украины: что стало причиной

40 лет назад между странами уже бушевала кратковременная, но кровавая война

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, который привлек внимание мировых СМИ своим вызывающим поведением и яркой предвыборной кампанией, еще не вступил в должность, а уже успел поссориться с Великобританией.

Как пишет Daily Express, причина кроется в Фолклендских островах, из-за которых Аргентина и Британия уже воевали в 1982 году. Во время своей кампании Милей заявлял избирателям, что намерен "вернуть острова" и повторил свое послание после победы на выборах. После этого Лондон направил туда морское патрульное судно River, которое с 2020 года находилось в Гибралтаре.

Кроме того, в ответ на заявления нового президента Аргентины в правительстве Британии заявили, что будут продолжать защищать острова и не сомневаются в их принадлежности к королевству.

В ответ на это МИД Аргентины обнародовало заявление, в котором назвало Фолкленды частью своей территории, а также призвало Лондон к началу переговоров о передаче этих территорий.

Острова находятся под британским контролем с 1833 года. В 1982 году войска Аргентины попытались силой захватить острова, однако Британия дала жесткий ответ и нанесла южноамериканскому государству серию поражений. В конечном итоге война была закончена через 72 дня, однако в Буэнос-Айресе до сих пор не отказались от своих претензий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об "анархо-капиталисте" Хавьере Милее, который пообещал вывести страну из кризиса путем радикальных перемен. В Аргентине сейчас падает экономика и наблюдается один из самых быстрых в мире уровней инфляции, а национальная валюта обесценилась настолько, что новый глава государства пообещал отказаться от нее в пользу доллара США. Стоит отметить, что Милей активно выступает против БРИКС, нацелен на сближение с США и поддерживает Украину в войне против россии.