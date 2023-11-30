Появился официальный документ о выборах в Украине: что решили и кто поставил подписи

Документ был подписан в формате "Диалог Жана Моне"

В Украине проводить выборы до окончания военного положения не будут. Соответствующий меморандум был подписан представителями всех фракций Верховной Рады.

Так, парламентские и президентские выборы будут проведены в Украине не раньше, чем через полгода после окончания военного положения. Об этом говорится в документе под названием "Выводы, принятые во время девятого "Диалога Жана Моне".

Данный документ был подписан в рамках встречи в формате "Диалог Жана Моне" с участием экс-председателя Европарламента Пета Кокса. Она проходила еще 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области.

В официальном заявлении указаны подписи лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, первого вице-спикера Александра Корниенко, вице-спикера Елены Кондратюк, лидера партии ''Батькивщина'' и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Давид Арахамия объяснил, почему выборов в Украине в 2024-ом году не будет. По его словам, на их проведении не настаивают западные союзники.