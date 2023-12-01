В Украине масштабная воздушная тревога: что известно

Прогнозов по длительности тревоги пока нет

Во всех регионах страны в пятницу, 1 декабря, объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупреждают украинцев о потенциальной опасности.

По данным Воздушных Сил, был зафиксирован взлет МиГ-31К. Стоит отметить, что данный летательный аппарат является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Согласно информации, появившейся в Телеграмм — канале "Николаевский Ванёк", взлёт 1 борта МиГ-31К зафиксирован с аэродрома вблизи Моздока. Кроме того, фиксируется взлёт танкера заправщика ИЛ-78М. Предположительно будут отрабатывать дозаправку МиГ-31к в воздухе. В случае такого развития событий возможна затяжная тревога.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее дал поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинжалов". Дело в том, что постоянные тревоги из-за этой угрозы могут на часы парализовать страну. Однако в ВСУ пока что не поступали указания об изменениях в оповещении населения из-за опасности ударных беспилотников, ракетной атаки, тактической авиации или реактивных систем залпового огня.