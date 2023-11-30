Сотни "Шахедов" и непогода атаковали Украину: климатологи рассказали, будет ли погода декабря на нашей стороне

В декабре в Украине могут повториться мощные циклоны

В конце календарной осени на Украину обрушилась непогода, спровоцированная мощным циклоном с юго-запада. В результате мощных снегопадов и шквального ветра без электроэнергии остались более полутора тысяч населенных пунктов в 17 регионах страны! И это еще оккупанты не начали ожидаемых зимой массированных ракетных обстрелов Украины.

Но календарная зима совсем близко. И хотя синоптики и климатологи обещают, что серьезных холодов в сезоне 2023-2024 не будет, это не значит, что Украина избежит новых мощных циклонов, как это наблюдалось на днях. Каких сюрпризов ждать от первого месяца зимы – декабря, узнавал "Телеграф".

Температура в декабре

По прогнозам Укргидрометцентра, декабрь 2023 года будет теплее обычного.

"В декабре температура ожидается выше нормы и общая тенденция к тому, что зима будет теплой – сохраняется", – пояснила "Телеграфу" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института Вера Балабух.

Так, если нормальная температурная картина первого месяца зимы составляет 1-5 градусов мороза (на Закарпатье и в южных областях от 0 до 6 градусов тепла), то в этом году средняя месячная температура в декабре ожидается в диапазоне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до +4 °С), что на 1-1,5 градуса выше нормы.

И дебют декабря действительно ожидается теплым. Так, 1-2 декабря, на востоке и в центре страны термометры днем покажут от 4 до 9 градусов тепла, а на юге вообще будет почти весна: от 10 до 14 градусов с отметкой "плюс". Морозные температуры в эти дни будут держаться только на севере и западе, однако ниже 5 градусов мороза температура воздуха не опустится даже ночью.

В последующие дни 3-4 декабря температура воздуха снизится: на юге и востоке днем до +2 °С, а на севере, западе и в центре до 2-5 градусов мороза.

"Даже если мы говорим, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, нужно понимать, что температуры все же будут зимние", – добавляет Балабух.

Такие температурные "качели", по словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды украинского Гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, в декабре станут привычным явлением.

"Перепады температур обязательно будут. В конце первой декады декабря они могут усилиться: до 10 градусов мороза ночью и даже ниже. А затем температура воздуха может быть очень высокой. До +5 градусов и выше", – подчеркивает Мартазинова.

Вторая декада декабря, по данным метеорологических ресурсов, отметится повышением температуры. В центре, западе и востоке страны столбики термометров будут показывать от 1 до 5 градусов тепла днем и не более 3 градусов мороза ночью.

На юге, в течение второй декады декабря, днем ожидается от 4 до 9 градусов с отметкой "плюс", а ночью около нуля и без морозных температур.

Прохладнее всего будет на севере: дневные показатели температуры в течение второй десятидневки будут составлять от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а вот ночью стабильные морозы до 5 градусов с отметкой "минус".

Заключительная декада первого месяца зимы будет прохладнее, но без критического минуса. На западе, севере, востоке и в центре столбики термометров будут "гулять" между отметками 1 и 3 градуса ниже нуля, а ночью будут падать до 6 градусов мороза. На юге же будет сохраняться "плюс": от 2 до 5 градусов тепла днем, и около 0 °С синоптики прогнозируют ночью.

Прогноз народного синоптика

Народный синоптик из Волыни Владимир Деркач, как и синоптики и ученые-климатологи, не прогнозирует жестких морозов в декабре.

По его словам, первая декада декабря начнется умеренным похолоданием. Осадков будет мало, ночью сплошной "минус", хотя ниже 10 градусов мороза температура воздуха не упадет. Середина первой декады будет холодной: минус появится и днем. Ночью возможны некоторые всплески морозов на короткое время.

Вторая декада в начале будет холодной, однако с середины месяца немного потеплеет, но ночной "минус" еще будет сохраняться. Выпадают дни со знаком "плюс", осадки умеренные. К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада декабря будет теплее двух предыдущих. Днем достаточно часто будет "плюс", ночью — в основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, лишь иногда посыплет небольшим слоем снега, который растает в дневное время суток, резюмировал народный синоптик.

Что может пойти не так

Отсутствие лютых морозов в декабре, безусловно, радует украинцев, буквально ежеминутно ожидающих российских ракетных атак, нацеленных на уничтожение энергетической инфраструктуры. Впрочем, в декабре Украину снова будет беспокоить непогода: шквальные ветры, метели и снегопады. Это именно те погодные сюрпризы, которые и несут циклоны, прошедшие на днях по стране.

"Выход южных циклонов – типичное явление. Зимой по сравнению с летним периодом значительно усиливается циклоническая деятельность и именно южные циклоны – наиболее опасны, особенно, когда это серия, идущие один за другим. Вероятность того, что в декабре на территорию Украины будут выходить такие циклоны, конечно, существует", – подчеркивает Балабух.

По словам Вазиры Мартазиновой, именно ожидаемые в декабре температурные "качели" и указывают на то, что экстремального ухудшения погодных условий не избежать.

"То, что мы наблюдали в конце ноября, это так называемое предзимье, которое показывает, какой может быть зима. Сейчас температурный режим очень неустойчив, и за счет этого циклонических образований становится все больше. Между прочим, летом были такие же циклонические образования, но они отходили севернее, поэтому в Украине было сухо. А сейчас циклоны выходят из Атлантики, зимняя "шапка" с полюса опускается к югу и эти процессы будут нас неоднократно посещать в декабре", — резюмировала ученая.