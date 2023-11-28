Шторм в Украине стал катастрофой: много погибших и пострадавших, в том числе дети

Помощь была оказана 2498 людям, в том числе 162 детям

Ноябрьская непогода в этом году привела к трагическим последствиям — в результате усложнения погодных условий погибли 10 человек. Еще 23 человека пострадали. В числе пострадавших также есть и дети.

Данная информация была опубликована во вторник, 28 ноября, в Telegram-канале министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. По его словам, случаи смерти были зафиксированы в Одесской, Харьковской Николаевской областях и в Киеве.

Так, в Одесской области 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 — пострадали. Еще два человека в непогоду погибли в Николаевской области. Количество пострадавших тем временем также достигло двух человек. Кроме того, помощь была оказана 2498 людям, в том числе 162 детям.

"Последствия непогоды: 8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях. Всего отбуксировано из переметов 1530 транспортных средств", — объяснил Клименко.

Штабы по ликвидации последствий непогоды функционируют на государственном и региональном уровнях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стали известны последствия непогоды в Киевской и Одесской областях. В то же время синоптики прогнозируют для столицы вновь неблагоприятную погоду.