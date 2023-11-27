В Киеве непогода повредила главный флаг страны: у Кличко сделали заявление (видео)

Размер полотнища флага составляет 16 на 24 метра

В понедельник, 27 ноября, в Киеве штормовой ветер повредил главный флаг страны. Бед наделала непогода в Украине, которая обрушилась на страну в минувшие выходные.

В результате мощных порывов ветра главный флаг страны был поврежден. Работы по его замене завершатся уже в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позже поднять новое. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище", — говорится в сообщении.

Напомним, что главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве.

Сооружение флагштока является самым большим в Украине: его высота достигает практически 90 метров, а вес составляет 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метр.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что главный корпус Музея войны в Киеве снова открыт для посетителей: эксклюзивные фото "Телеграфа". Жителей и гостей столицы приглашают посетить территорию мемориального комплекса. Здесь действует несколько оригинальных выставочных проектов, даже не смотря на то, что постоянная экспозиция в музее закрыта, а основная часть экспонатов коллекции была эвакуирована.

Кроме этого "Телеграф" первым побывал на новом щите монумента "Родина-Мать": эксклюзивные фото и видео. Сотрудник Музея, который осуществлял подъем, рассказал, что три года никто не поднимался на смотровую площадку. Для подъема на посетителя надевают специальное снаряжение.