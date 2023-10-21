"Телеграф" первым побывал на новом щите монумента "Родина-Мать": эксклюзивные фото и видео

В день открытия смотровой Киев накрыл густой туман

В пятницу, 20 октября, в Киеве состоялось открытие главного корпуса Музея войны и всей территории Мемориального комплекса. На следующий день, в субботу, возобновлен подъем на смотровую площадку на щите монумента "Родина-мать".

Первым это сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Сотрудник Музея, который осуществлял подъем, рассказал, что три года никто не поднимался на смотровую площадку. Для подъема на посетителя надевают специальное снаряжение.

"Класс, супер, друзья … я был дважды на Эйфелевой башне, и я вам скажу, что это не сравнить … Сегодня туман, ничего вообще не видно, но это первый подъем за последнее время … я очень рад, что и сотрудники, и музей снова имеют возможность работать. Это какой-то такой символ уже частичной победы, мы уже имеем тут трезуб", — поделился впечатлениями Ян Доброносов, поднявшись на смотровую.

Он рассказал, что из-за плотного тумана, там сложно что-то рассмотреть. Фотокорреспондент показал видео на обновленный щит и добавил, что ему самому немного страшно, но он доволен.

Примечательно, что внутри музея до сих пор осталась советская символика. На потолке размещен большой стилизованный высший военный орден СССР — орден "Победа" с изображением кремля внутри.

Советская символика в Музее

Орден размещен на потолке

Ян Доброносов также сделал фото самого процесса подъема на смотровую площадку и того, что можно увидеть оттуда. Хотя видимость ограничивал туман, зрелище все равно захватывающее.

Шахта, через которую происходит подъем

Сотрудник Музея, осуществляющий подъем

Указатель

Двери наверх открываются для посетителей впервые за три года

Вид на монумент сверху

Вид с другой стороны

Люк на самом верху

Площадка ограждена сеткой

Из-за тумана рассмотреть ничего невозможно

Однако он придает пейзажу эпичности

"Проводник" наверху

Напомним, с начала полномасштабной войны территория вблизи "Родины-Матери", как и главный корпус музея, были закрыты для посещения, а часть экспонатов эвакуирована. Киевляне и гости столицы могли прогуляться только на площадку военной техники.

"Много месяцев Украина и мир внимательно следили за воплощением амбициозного и сложного проекта – замены символики на щите скульптуры. Успешное завершение монтажа вызвало незаурядный общественный резонанс. Теперь каждый желающий станет ближе к событию исторического значения", — отметили в Музее.

Там добавили, что значительная часть коллекции Музея эвакуирована до сих пор хранится в специализированных хранилищах на западе страны. Постоянная экспозиция все еще закрыта, но музейщики использовали доступные выставочные площади для создания актуальных выставок.

Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в эфире "Радио Культура" рассказал, что технические и физические возможности позволяют осуществлять на смотровую площадку не более 10 подъемов в день.

Все желающие могут посетить несколько выставок: "Угроза с неба", "Наша казна", представлена также экспозиция работ уличного художника из Франции Кристиана Гэми, известного как С215, а также демонтированный с монумента "Родина-мать" герб СССР.

Ян Доброносов также сделал фото экспозиций нескольких выставок открывшегося 20 октября Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и показал атмосферу мероприятия: Главный корпус Музея войны в Киеве снова открыт для посетителей: эксклюзивные фото "Телеграфа"

Напомним, 13 июля теперь уже экс-министр культуры Александр Ткаченко публично заявил, что на щите монумента "Родина-мать" заменят герб СССР на герб Украины. Изначально сталь для трезубца предоставил запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", однако она, по заявлениям чиновников, оказалась некачественной и не соответствовала техническим требованиям. Поэтому герб Украины решили изготовить из европейского металла. Однако на конечную стоимость это никак не повлияет. Цена металла составила 400 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что 1 августа, в Киеве состоялось историческое событие — с монумента "Родина-мать" сняли советский герб с символами в виде серпа и молота, работы по демонтажу которого проводились в течение июля.