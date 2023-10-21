Установят ли в Киеве главную елку страны: власти дали ответ

Несмотря на войну жизнь продолжается

Ежегодно главную елку страны устанавливают в столице. С началом полномасштабной войны киевские власти решили не изменять традициям и в 2022 году также установили "елку несокрушимости" в Киеве. Она стала символом веры в нашу победу, наших военных и стойкость всех украинцев.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал в интервью "ТСН" о том, планируют ли власти устанавливать в столице в 2023 году главную елку страны. Он отметил, что "традиции нужно беречь", однако к решению подобных вопросов необходимо подходить с "холодной головой".

"Много лет на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была. Несмотря на все – войну, обстрелы, отключение света. Традиции нужно беречь", — заявил Сергей Попко.

Однако подходить к данному вопросу следует очень взвешенно, так как могут возникнуть различные форс-мажоры. Вопрос об установке главной елки страны в Киеве будет решаться на уровне властей, однако глава Киевской городской военной администрации отметил, что по его личному мнению елка должна стоять.

"Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, по моему мнению, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся с чем мы подойдем к зиме", — подчеркнул Сергей Попко.

Напомним, в 2022 году в столице на Софийской площади была установлена главная елка страны. Игрушки на елке были прошлогодними — около тысячи шаров синего и желтого цветов, а также белые голуби. На верхушке елки вместо звезды красовался герб Украины, а внизу был оформлен стенд с флагами стран, которые помогают нашей стране справиться с российской ордой.

Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в минувшем году не было.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что столичные власти рассказали, как Киев готов на случай повторного нападения россии. Враг не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины, поэтому исключать угрозы нападения оккупантов с северного направления нельзя.