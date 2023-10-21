Есть несколько рубежей обороны: власти рассказали, как Киев готов на случай повторного нападения россии

Пока ударных группировок, которые бы сейчас несли угрозу повторного наступления оккупантов с севера, разведка не фиксирует

Россияне не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины, поэтому исключать угрозы нападения оккупантов с северного направления нельзя. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, как столицу готовят к возможному повторному нападению врага.

Об этом он говорил в интервью "ТСН". Попко подчеркнул, что война продолжается, и опыт начала полномасштабного вторжения показал, что опасность может возникнуть на любом направлении, в том числе и на северном. Разведка внимательно отслеживает силы и средства противника.

"В частности, мы знаем, что в республике Беларусь проходит очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. Кроме того, враг держит в прилегающих к границе областях контингент войск, чтобы помешать нам перебрасывать наши силы на фронт – на юг и восток", — описал ситуацию Попко.

Он добавил, что также россияне активно возводят инженерные и минные заграждения. Однако ударных группировок, которые бы сейчас несли угрозу повторного наступления оккупантов с севера, разведка не фиксирует.

"Но это не повод расслабляться. Поэтому, соответственно, на определенных направлениях мы усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач. Также мы постоянно усовершенствуем нашу оборону с северного направления. Поэтому группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией систематически проводит тренировки по подготовке и ведению возможной оборонной операции в условиях наступления противника на столицу", — рассказал глава КМВА.

По его словам, вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. Первый рубеж Киева находится в отдалении от столицы. Построены надежные системы огневого поражения противника, инженерных заграждений всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.п.

Кроме того, непрерывно совершенствуются системы управления группировкой, и организация эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве. Также принимаются меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения.

"Я думаю, через некоторое время мы сможем пригласить журналистов посетить один из вновь построенных ротных опорных пунктов. Пока не стану раскрывать все секреты. Но могу заверить – будет интересно, есть на что посмотреть, чтобы потом убедительно донести киевлянам информацию о надежности и эффективности оборонных сооружений вокруг столицы", — резюмировал Попко.

Как сообщал "Телеграф", Служба безопасности Украины сообщила о подозрении спецслужбисту рф, готовившему теракт в киевском метро. На засекреченного российского агента собрана масштабная доказательная база.

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