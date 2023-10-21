Чи встановлять у Києві головну ялинку країни: влада дала відповідь

Незважаючи на війну життя продовжується

Щороку головну ялинку країни встановлюють у столиці. З початком повномасштабної війни київська влада вирішила не змінювати традицій і в 2022 році також встановила "ялинку незламності" у Києві. Вона стала символом віри у нашу перемогу, наших військових та стійкість усіх українців.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів в інтерв’ю "ТСН" про те, чи планує влада встановлювати у столиці у 2023 році головну ялинку країни. Він зазначив, що "традиції потрібно берегти", проте до вирішення подібних питань необхідно підходити з "холодною головою".

"Багато років на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Минулого року вона теж була. Незважаючи на все – війну, обстріли, відключення світла. Традиції треба берегти", — заявив Сергій Попко.

Однак підходити до цього питання слід дуже виважено, оскільки можуть виникнути різні форс-мажори. Питання про встановлення головної ялинки країни в Києві вирішуватиметься на рівні влади, проте голова Київської міської військової адміністрації зазначив, що на його особисту думку ялинка має стояти.

"Звичайно, якщо не буде форс-мажорів і нових обставин, то, на мою думку, ялинка має стояти . Але до будь-яких рішень потрібно завжди підходити з холодною головою. Тому давайте дочекаємося з чим ми підійдемо до зими", — наголосив Сергій Попко.

Нагадаємо, 2022 року в столиці на Софійській площі було встановлено головну ялинку країни. Іграшки на ялинці були торішніми — близько тисячі куль синього та жовтого кольорів, а також білі голуби. На верхівці ялинки замість зірки красувався герб України, а внизу було оформлено стенд із прапорами країн, які допомагають нашій країні впоратися з російською ордою.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі минулого року не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що столична влада розповіла, як Київ готовий на випадок повторного нападу Росії. Ворог не залишає спроб захопити якнайбільше територій України, тому виключати загрози нападу окупантів із північного напрямку не можна.