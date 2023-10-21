Є кілька рубежів оборони: влада розповіла, як Київ готовий на випадок повторного нападу росії

Наразі ударних угруповань, які несли б загрозу повторного наступу окупантів з півночі, розвідка не фіксує

Росіяни не залишають спроб захопити якнайбільше територій України, тому виключати загрози нападу окупантів із північного напрямку не можна. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, як столицю готують до можливого повторного нападу ворога.

Про це він говорив у інтерв’ю "ТСН". Попко наголосив, що війна продовжується, і досвід початку повномасштабного вторгнення показав, що небезпека може виникнути на будь-якому напрямі, у тому числі й на північному. Розвідка уважно відстежує сили та засоби противника.

"Зокрема, ми знаємо, що в республіці Білорусь проходить черговий етап перевірки бойової готовності їх збройних сил. Крім того, ворог тримає у прилеглих до кордону областях контингент військ, щоб перешкодити нам перекидати наші сили на фронт — на південь та схід", — описав ситуацію Попко

Він додав, що також росіяни активно зводять інженерні та мінні загородження. Однак ударних угруповань, які зараз несли б загрозу повторного наступу окупантів з півночі, розвідка не фіксує.

"Але це не привід розслаблятися. Тому, відповідно, на певних напрямках ми посилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо в готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких на сьогодні достатньо для виконання цих завдань. Також ми постійно удосконалюємо нашу оборону з північного напрямку. Тому угруповання сил і засобів оборони Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією систематично проводить тренування з підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю", — розповів глава КМВА.

За його словами, навколо Києва створено кілька рубежів оборони завдовжки близько тисячі кілометрів. Перший рубіж Києва знаходиться на відстані від столиці. Побудовано надійні системи вогневої поразки противника, інженерних загороджень усіх типів, протиповітряної та протитанкової оборони; всебічного забезпечення тощо.

Крім того, безперервно вдосконалюються системи управління угрупованням та організація ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в Києві. Також вживаються заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.

"Я думаю, через деякий час ми зможемо запросити журналістів відвідати один із новозбудованих ротних опорних пунктів. Поки не розкриватиму всі секрети. Але можу запевнити – буде цікаво, є на що подивитися, щоб потім переконливо донести киянам інформацію про надійність та ефективність оборонних пунктів. споруд навколо столиці", — резюмував Попко.

Як повідомляв "Телеграф", Служба безпеки України повідомила про підозру спецслужбісту росії, яка готувала теракт у київському метро. На засекреченого російського агента зібрано масштабну доказову базу.

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