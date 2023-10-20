Чи подорожчає комуналка у Києві: Кличко дав відповідь (відео)

Ціни на комуналку — це одна з найактуальніших тем на сьогоднішній день

Киян не перестаює хвилювати питання щодо можливого зростання цін на комунальні послуги. Віталій Кличко вирішив висловитися з цього приводу та закрити тему про тарифи на комуналку в цьому сезоні.

Він зазначив, що міська влада "йде на зустріч людям" і "враховує складну ситуацію в країні". Про це мер Києва заявив під час інтерв’ю журналістам каналу "Київ 24".

За словами Кличка, тарифи на комунальні послуги до кінця 2023 року для киян залишаться на колишньому рівні і підвищення цін побоюватися не варто.

Не дивлячись на це, мер Києва наполегливо попросив жителів столиці активніше погашати заборгованість за тепло, оскільки борг населення наразі вже становить понад 6 мільярдів гривень.

"Оплата комунальних послуг — це ваш внесок у підтримку життєздатності міста", — наголосив Кличко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 листопада зросте тариф на електроенергію — чи торкнеться подорожчання киян. Уряд обіцяв не піднімати тарифи на електроенергію до кінця поточного року, проте нестабільність енергетичного сектора призводить до вимушених коригувань цін для деяких абонентів.