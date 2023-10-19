З 1 листопада зросте тариф на електроенергію — чи торкнеться подорожчання киян

Тарифи на світ підвищаться не всім

В Україні вже з 1 листопада збільшаться тарифи на електроенергію. Уряд обіцяв не піднімати тарифи на електроенергію до кінця поточного року, проте нестабільність енергетичного сектора призводить до вимушених коригувань цін для деяких абонентів.

Варто відзначити, що зростання тарифів торкнеться лише деяких категорій клієнтів електромереж. Про це повідомляється на сайті компанії Yasno.

Тарифи на електроенергію зростуть для малих непобутових споживачів, оскільки згідно з рішенням НКРЕКУ ці тарифи переглядаються щомісяця. Так, уже з 1 листопада поточного року малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та ПАТ "Укрзалізниця" оплачуватимуть електроенергію за новими тарифами.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять за I клас напруги – 661,579 гривень; за ІІ клас напруги – 790,888 гривень.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" заплатять за I клас напруги – 638,618 гривень; за ІІ клас напруги – 704,870 гривень.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця"заплатять: за І клас напруги – 668 960 гривень; за ІІ клас напруги – 843,449 гривень.

Про підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів наразі не йдеться. Таким чином, до кінця поточного року кияни сплачуватимуть за електроенергію за тарифом 2,64 гривень/кВт-годину.

Нагадаємо, що 1 червня 2023 року тариф на електроенергію для населення зріс і становив 2,64 гривень/кВт-година. Тоді ж міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться.

Раніше Телеграф писав про те, що в Україні є необхідність підвищити тарифи на комунальні послуги через інтеграцію українського та європейського енергоринків. Але є й хороша новина — це станеться лише наступного року.