Повірка лічильників води, тепла та газу: як часто треба робити та хто платить

Частину лічильників перевіряють коштом комунальних установ

В Україні триває повірка лічильників. Окрім приладів обліку електроенергії, які мають різний термін перевірки, є й лічильники газу, води та тепла. Вони мають встановлені терміни повірки.

Держпродспоживслужба нагадує, що відповідальність та фінансові витрати на повірку приладу обліку можуть бути покладені як на абонента, так і на надавача послуг. В разі якщо повірку не робити — нараховуватимуть по середніх показниках.

Лічильники води та тепла

інтервал повірки — 4 роки

періодична повірка коштом власника лічильника, може виконуватися комунальним підприємством в разі укладання відповідного договору

робити повірку можна як на місті, так і у спеціальній установі. Коштує така послуга від 350 до 400 грн в середньому. Ціна залежить від лічильника, способу повірки та підприємства.

Лічильники газу

інтервал повірки для класу 1,0 — 2 роки, для класу 1,5 — 8 років

періодична повірка здійснюється коштом надавача послуги газопостачання, вартість закладена в тарифі.

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