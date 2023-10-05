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Повірка лічильників води, тепла та газу: як часто треба робити та хто платить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За повірку газового лічильника платити не доведеться
За повірку газового лічильника платити не доведеться. Фото Колаж "Телеграфу"

Частину лічильників перевіряють коштом комунальних установ

В Україні триває повірка лічильників. Окрім приладів обліку електроенергії, які мають різний термін перевірки, є й лічильники газу, води та тепла. Вони мають встановлені терміни повірки.

Держпродспоживслужба нагадує, що відповідальність та фінансові витрати на повірку приладу обліку можуть бути покладені як на абонента, так і на надавача послуг. В разі якщо повірку не робити — нараховуватимуть по середніх показниках.

Лічильники води та тепла

  • інтервал повірки — 4 роки
  • періодична повірка коштом власника лічильника, може виконуватися комунальним підприємством в разі укладання відповідного договору
  • робити повірку можна як на місті, так і у спеціальній установі. Коштує така послуга від 350 до 400 грн в середньому. Ціна залежить від лічильника, способу повірки та підприємства.

Лічильники газу

  • інтервал повірки для класу 1,0 — 2 роки, для класу 1,5 — 8 років
  • періодична повірка здійснюється коштом надавача послуги газопостачання, вартість закладена в тарифі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що появи графи "небаланс" в платіжках — суми можуть бути в сотні гривень. Звідки вони беруться та хто їх має сплачувати.

Теги:
#Газ #Вода #Опалення #Лічильники