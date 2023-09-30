Отримати безкоштовний смарт-лічильник на електрику: кому може пощастити

Дані з смарт-лічильника передаються автоматично, що дозволяє уникати непорозумінь

В Україні триває повірка лічильників, серед них і лічильників електроенергії. Така повірка для громадян безоплатна, а деяким може навіть пощастити і коштом обленерго їм замінять прилад обліку на новий та сучасний.

Зокрема про таку можливість розповіли в АТ "Прикарпаттяобленерго". Зазначається, що сучасні двозонні прилади обліку рахують окремо витрати електроенергії вдень та вночі і це дозволить мешканцям заощадити, адже після 23 години і до 7 ранку наступного дня електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Ще й показники самому передавати не треба — смарт-лічильники передають дані оператору самостійно. Ще одним бонусом стане спеціальний дисплей, що дозволяє побачити, чи втручались в роботу лічильника, чи мережі.

Окрім цього, двозонні лічильники забезпечені дисплеєм з індикацією, що дозволяє виявити порушення в роботі лічильника або мережі в цілому. Такі лічильники встановлювати на 2023 рік планували не тільки на Прикарпатті, а й у Києві, Дніпрі, Одесі. Чи є у вашому місті інвестиційна програма із заміни лічильників на смарт можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго. На сайтах мережі ДТЕК можна подивитись, чи входить ваша адреса в перелік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що триває передача показників лічильників газу та електроенергії. Вона закінчиться в перших числах жовтня.