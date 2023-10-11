Користуєтеся стільки ж, а платите удвічі менше: як українцям заощадити на електроенергії

Економію буде видно відразу

В Україні знову говорять про підвищення тарифів на електроенергію, а це може вдарити по кишені українців. Втім, уже зараз існує спосіб, як платити за світло вдвічі менше.

Як пише "Апостроф", одним із рішень для економії на платіжках є встановлення двозонних лічильників, тарифи за якими для побутових споживачів майже вдвічі нижчі. Такі прилади дозволяють платити за світло не за 2,64 грн., а за 1,32 грн. за кіловат.

Варто зазначити, що зараз в Україні діє розділений тариф на електроенергію – у денний та нічний час. Звичайна денна ставка з 7:00 ранку та до 23:00 вечора складає 2,64 грн/кВт-год. Нічний тариф діє з 23:00 до 7:00 і коштує вдвічі менше – 1,32 грн за кіловат-годину. Таким чином українці можуть економити електрику в пікові години навантажень (8:00-11:00 вранці та 17:00-23:00 увечері), якщо перенесуть використання побутової техніки на ніч.

"Для цього потрібно або вручну запускати вночі найенергоємніші прилади в роботу, або обзавестися "розумною" технікою, в якій є налаштування таймеру по часу (пральна машина, бойлер)", — пояснюють журналісти.

Як встановити собі двозонний лічильник

Споживачам потрібно подати заяву до обленерго на встановлення нового лічильника. Потім потрібно самостійно купити прилад і чекати на прихід майстра, який його встановить. Тип та технічні параметри приладу обов'язково потрібно узгоджувати з постачальником. Після придбання користувачем лічильника він автоматично переходить у власність обленерго.

Скільки коштує такий лічильник

Ціни двозонних однофазних лічильників електроенергії від виробників таких заводів Teletec (Одеса), Телекарт-прилад (Одеса), NIK (Київ, Дніпропетровськ), Енергоміра (Харків), Iskraemeco (Словенія), ELGAMA (Литва) починаються від 1150 грн і досягать 8800 грн. Бюджетні та найбільш затребувані лічильники, як правило, не часто бувають в наявності, тому потрібно розраховувати на суму близько 2000 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко знімати показники з будь-якого лічильника води.