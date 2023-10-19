С 1 ноября вырастет тариф на электроэнергию - коснется ли подорожание киевлян

Тарифы на свет повысятся не для всех

В Украине уже с 1 ноября повысятся тарифы на электроэнергию. Правительство обещало не поднимать тарифы на электроэнергию до конца текущего года, однако нестабильность энергетического сектора приводит к вынужденным корректировкам цен для некоторых абонентов.

Стоит отметить, что рост тарифов затронет лишь некоторые категории клиентов электросетей. Об этом сообщается на сайте компании Yasno.

Тарифы на электроэнергию возрастут для малых небытовых потребителей, так как согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Так, уже с 1 ноября текущего года малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" и ПАО "Укрзализныця" будут оплачивать электроэнергию по новым тарифам.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят: за I класс напряжения – 661,579 гривен; за II класс напряжения – 790,888 гривен.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заплатят: за I класс напряжения – 638,618 гривен; за II класс напряжения – 704,870 гривен.

Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця" заплатят: за I класс напряжения – 668,960 гривен; за II класс напряжения – 843,449 гривен.

О повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей речь на данный момент не идет. Таким образом, до конца текущего года киевляне будут платить за электроэнергию по тарифу 2,64 гривен/кВт-час.

Напомним, что 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию для населения вырос и составил 2,64 гривен/кВт-час. Тогда же министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше повышаться не будут.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине есть необходимость повысить тарифы на коммунальные услуги из-за интеграции украинского и европейского энергорынков. Но есть и хорошая новость — произойдет это только в следующем году.