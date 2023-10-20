Подорожает ли коммуналка в Киеве: Кличко дал ответ (видео)
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Цены на коммуналку — это одна из самых актуальных тем на сегодняшний день
Киевлян не перестает волновать вопрос по поводу возможного роста цен на коммунальные услуги. Виталий Кличко решил высказаться по этому поводу и закрыть тему о тарифах на коммуналку в этом сезоне.
Он отметил, что городские власти "идут на встречу людям" и "учитывают сложную ситуацию в стране". Об этом мэр Киева заявил во время интервью журналистам канала "Киев 24".
По словам Кличко, тарифы на коммунальные услуги до конца 2023 года для киевлян останутся на прежнем уровне и повышения цен опасаться не стоит.
Не смотря на это, мэр Киева настоятельно попросил жителей столицы активнее погашать задолженность за тепло, так как долг населения, на данный момент, уже составляет более 6 миллиардов гривен.
"Оплата коммунальных услуг — это ваш вклад в поддержание жизнеспособности города", — подчеркнул Кличко.
Ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 ноября вырастет тариф на электроэнергию — коснется ли подорожание киевлян. Правительство обещало не поднимать тарифы на электроэнергию до конца текущего года, однако нестабильность энергетического сектора приводит к вынужденным корректировкам цен для некоторых абонентов.