Подорожает ли коммуналка в Киеве: Кличко дал ответ (видео)

Цены на коммуналку — это одна из самых актуальных тем на сегодняшний день

Киевлян не перестает волновать вопрос по поводу возможного роста цен на коммунальные услуги. Виталий Кличко решил высказаться по этому поводу и закрыть тему о тарифах на коммуналку в этом сезоне.

Он отметил, что городские власти "идут на встречу людям" и "учитывают сложную ситуацию в стране". Об этом мэр Киева заявил во время интервью журналистам канала "Киев 24".

По словам Кличко, тарифы на коммунальные услуги до конца 2023 года для киевлян останутся на прежнем уровне и повышения цен опасаться не стоит.

Не смотря на это, мэр Киева настоятельно попросил жителей столицы активнее погашать задолженность за тепло, так как долг населения, на данный момент, уже составляет более 6 миллиардов гривен.

"Оплата коммунальных услуг — это ваш вклад в поддержание жизнеспособности города", — подчеркнул Кличко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 ноября вырастет тариф на электроэнергию — коснется ли подорожание киевлян. Правительство обещало не поднимать тарифы на электроэнергию до конца текущего года, однако нестабильность энергетического сектора приводит к вынужденным корректировкам цен для некоторых абонентов.