Напад на військового у Києві: поранений боєць виявився сином героя — ЗМІ

Постраждалий перебуває у критичному стані у лікарні і за його життя борються медики

Особа військовослужбовця, на якого в самому центрі Києва напали з ножем, стала відома журналістам. Як виявилось, зловмисники атакували прес-офіцера 503 окремого батальйону морської піхоти ЗС України Олексія Годзенка.

Про це повідомляє сайт "Новини криміналу" із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Олексій Годзенко — це син Народного Героя України Дмитра "Годзили" Годзенка, який був убитий окупантами на початку війни.

Олексій із батьком

Після смерті отця Олексій вирішив завершити кар’єру журналіста та підписав контракт із ЗСУ. На фронті Олексій проявив неабиякий героїзм і був нагороджений іменною вогнепальною зброєю.

Окрім служби, Годзенко активно висвітлював подвиги українських захисників та брав активну участь в інформаційній боротьбі проти пропагандистів. Олексію у вересні виповнилося 32 роки. Наразі військовослужбовець перебуває у тяжкому стані у лікарні та за його життя борються лікарі.

Олексій до війни працював журналістом

Нагадаємо, увечері у четвер, 19 жовтня, близько 22.00 на вулиці Назарівській, під час прогулянки Ботанічним садом на військового напали невідомі — йому завдали кілька ножових поранень у груди. Зловмисникам вдалося втекти.

Правоохоронці просять відгукнутися можливих свідків події та зателефонувати по номеру (044) 486-03-06 або набрати "102".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під Києвом чоловік напав на перехожого, завдавши йому 18 ударів викруткою та ножем. Вказаний злочин засуджений скоїв, будучи обвинуваченим у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень у вигляді 15 ударів викруткою ще одній людині.