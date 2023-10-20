Нападение на военного в Киеве: раненый боец оказался сыном героя - СМИ

Пострадавший находится в критическом состоянии в больнице и за его жизнь борются медики

Личность военнослужащего, на которого в самом центре Киева напали с ножом, стала известна журналистам. Как оказалось, злоумышленники атаковали пресс-офицера 503 отдельного батальона морской пехоты ВС Украины Алексея Годзенко.

Об этом сообщает сайт "Новости криминала" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Алексей Годзенко — это сын Народного Героя Украины Дмитрия "Годзиллы" Годзенко, который был убит оккупантами в начале войны.

Алексей с отцом

После смерти отца Алексей решил завершить карьеру журналиста и подписал контракт с ВСУ. На фронте Алексей проявил героизм и был награжден именным огнестрельным оружием.

Помимо службы, Годзенко активно освещал подвиги украинских защитников и принимал активное участие в информационной борьбе против пропагандистов. Алексею в сентябре исполнилось 32 года. На данный момент военнослужащий находится в тяжелом состоянии в больнице и за его жизнь борются врачи.

Алексей до войны работал журналистом

Напомним, вечером в четверг, 19 октября, около 22.00 на улице Назаровской, во время прогулки по Ботаническому саду на военного напали неизвестные — ему нанесли несколько ножевых ранений в грудь. Злоумышленникам удалось скрыться.

Правоохранители просят откликнуться возможных свидетелей произошедшего и позвонить по телефону (044) 486-03-06 или на номер "102".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что под Киевом мужчина напал на прохожего, нанеся ему 18 ударов отверткой и ножом. Указанное преступление осужденный совершил, будучи обвиняемым в причинении тяжких телесных повреждений в виде 15 ударов отверткой еще одному человеку.