Головний корпус Музею війни у Києві знову відкрито для відвідувачів: ексклюзивні фото "Телеграфа"

Мешканців та гостей столиці запрошують відвідати територію меморіального комплексу

У п’ятницю, 20 жовтня, у Києві відбулося урочисте відкриття головного корпусу Національного музею історії України у Другій світовій війні та всій території Меморіального комплексу. Гості заходу змогли помилуватися оновленим монументом "Батьківщина-мати" та на власні очі побачити нещодавно встановлений на щиті скульптури Тризуб.

Крім цього, на території комплексу діє кілька оригінальних виставкових проектів, навіть не дивлячись на те, що постійну експозицію в музеї закрито, а основну частину експонатів колекції було евакуйовано.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав відкриття Меморіального комплексу та показав у якій атмосфері проходив захід.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що 13 липня екс-міністр культури Олександр Ткаченко публічно заявив, що на щиті монумента "Батьківщина-мати" замінять герб СРСР на герб України.

Спочатку сталь для тризубця надав запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", проте вона, за заявами чиновників, виявилася неякісною та не відповідала технічним вимогам. Тому герб України вирішили виготовити із європейського металу. Однак, на кінцеву вартість це ніяк не вплине. Ціна металу становила 400 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 1 серпня у Києві відбулася історична подія — з монумента "Батьківщина-мати" зняли радянський герб із символами у вигляді серпа та молота, роботи з демонтажу якого проводилися протягом липня.