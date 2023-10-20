Главный корпус Музея войны в Киеве снова открыт для посетителей: эксклюзивные фото "Телеграфа"

Жителей и гостей столицы приглашают посетить территорию мемориального комплекса

В пятницу, 20 октября, в Киеве состоялось торжественное открытие главного корпуса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и всей территории Мемориального комплекса. Гости мероприятия смогли полюбоваться обновленным монументом "Родина-мать" и своими глазами увидеть недавно установленный на щите скульптуры Тризуб.

Кроме этого, на территории комплекса действует несколько оригинальных выставочных проектов, даже не смотря на то, что постоянная экспозиция в музее закрыта, а основная часть экспонатов коллекции была эвакуирована.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил открытие Мемориального комплекса и показал в какой атмосфере проходило мероприятие.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что 13 июля экс-министр культуры Александр Ткаченко публично заявил о том, что на щите монумента "Родина-мать" заменят герб СССР на герб Украины.

Изначально сталь для трезубца предоставил запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", однако она, по заявлениям чиновников, оказалась некачественной и не соответствовала техническим требованиям. Поэтому герб Украины решили изготовить из европейского металла. Однако на конечную стоимость это никак не повлияет. Цена металла составила 400 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 1 августа, в Киеве состоялось историческое событие — с монумента "Родина-мать" сняли советский герб с символами в виде серпа и молота, работы по демонтажу которого проводились в течение июля.