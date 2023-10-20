Главный корпус Музея войны в Киеве снова открыт для посетителей: эксклюзивные фото "Телеграфа"
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Жителей и гостей столицы приглашают посетить территорию мемориального комплекса
В пятницу, 20 октября, в Киеве состоялось торжественное открытие главного корпуса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и всей территории Мемориального комплекса. Гости мероприятия смогли полюбоваться обновленным монументом "Родина-мать" и своими глазами увидеть недавно установленный на щите скульптуры Тризуб.
Кроме этого, на территории комплекса действует несколько оригинальных выставочных проектов, даже не смотря на то, что постоянная экспозиция в музее закрыта, а основная часть экспонатов коллекции была эвакуирована.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил открытие Мемориального комплекса и показал в какой атмосфере проходило мероприятие.
Напомним, что 13 июля экс-министр культуры Александр Ткаченко публично заявил о том, что на щите монумента "Родина-мать" заменят герб СССР на герб Украины.
Изначально сталь для трезубца предоставил запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", однако она, по заявлениям чиновников, оказалась некачественной и не соответствовала техническим требованиям. Поэтому герб Украины решили изготовить из европейского металла. Однако на конечную стоимость это никак не повлияет. Цена металла составила 400 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" писал о том, что 1 августа, в Киеве состоялось историческое событие — с монумента "Родина-мать" сняли советский герб с символами в виде серпа и молота, работы по демонтажу которого проводились в течение июля.