"Телеграф" першим побував на новому щиті монумента "Батьківщина-Мати": ексклюзивні фото та відео

У день відкриття оглядової Київ накрив густий туман

У п’ятницю, 20 жовтня, у Києві відбулося відкриття головного корпусу Музею війни та всієї території Меморіального комплексу. Наступного дня, у суботу, відновлено підйом на оглядовий майданчик на щиті монумента "Батьківщина-мати".

Першим це зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Співробітник Музею, який здійснював підйом, розповів, що три роки ніхто не піднімався на оглядовий майданчик. Для підйому на відвідувача одягають спеціальне спорядження.

"Клас, супер, друзі... я був двічі на Ейфелевій вежі, і я вам скажу, що це не порівняти... Сьогодні туман, нічого взагалі не видно, але це перший підйом за останній час... я дуже радий, що і співробітники, і музей знову мають змогу працювати. Це якийсь такий символ уже часткової перемоги, ми вже маємо тут тризуб", — поділився враженнями Ян Доброносов, піднявшись на оглядову.

Він розповів, що через густий туман, там складно щось розгледіти. Фотокореспондент показав вид на оновлений щит і додав, що йому трохи страшно, але він задоволений.

Примітно, що всередині музею досі залишилася радянська символіка. На стелі розміщено великий стилізований вищий військовий орден СРСР — орден "Перемога" із зображенням кремля всередині.

Радянська символіка у Музеї

Орден розміщений на стелі

Ян Доброносов також зробив фото самого процесу підйому на оглядовий майданчик та те, що можна побачити звідти. Хоча видимість обмежував туман, видовище все одно захоплююче.

Шахта, через яку відбувається підйом

Співробітник Музею, що здійснює підйом

Покажчик

Двері нагору відчиняються для відвідувачів вперше за три роки

Вид на пам’ятник зверху

Вид з іншого боку

Люк на вершині

Майданчик огороджений сіткою

Через туман розглянути нічого неможливо

Однак він надає пейзажу епічності

"Провідник" нагорі

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни територію поблизу "Батьківщини-Матері", як і головний корпус музею, було закрито для відвідування, а частину експонатів евакуйовано. Кияни та гості столиці могли прогулятися лише на майданчик військової техніки.

"Багато місяців Україна та світ уважно стежили за втіленням амбітного та складного проєкту – заміни символіки на щиті скульптури. Успішне завершення монтажу викликало неабиякий суспільний резонанс. Тепер кожен охочий стане ближчим до події історичного значення", — зазначили в Музеї.

Там додали, що значна частина колекції Музею евакуйована і досі зберігається у спеціалізованих сховищах на заході країни. Постійну експозицію все ще закрито, але музейники використовували доступні виставкові площі для створення актуальних виставок.

Генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в ефірі "Радіо Культура" розповів, що технічні та фізичні можливості дозволяють здійснювати на оглядовий майданчик не більше 10 підйомів на день.

Усі охочі можуть відвідати кілька виставок: "Загроза з неба", "Наша скарбниця", представлена також експозиція робіт вуличного художника з Франції Крістіана Гемі, відомого як С215, а також демонтований з монумента "Батьківщина-мати" герб СРСР.

Ян Доброносов також зробив фото експозицій кількох виставок Національного музею історії України у Другій світовій війні, що відкрився 20 жовтня, і показав атмосферу заходу: Головний корпус Музею війни в Києві знову відкритий для відвідувачів: ексклюзивні фото "Телеграфа"

Нагадаємо, 13 липня тепер уже ексміністр культури Олександр Ткаченко привселюдно заявив, що на щиті монумента "Батьківщина-мати" замінять герб СРСР на герб України. Спочатку сталь для тризубця надав запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", проте вона, за заявами чиновників, виявилася неякісною та не відповідала технічним вимогам. Тому герб України вирішили виготовити із європейського металу. Однак, на кінцеву вартість це ніяк не вплине. Ціна металу становила 400 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що 1 серпня у Києві відбулася історична подія — з монумента "Батьківщина-мати" зняли радянський герб із символами у вигляді серпа та молота, роботи з демонтажу якого проводилися протягом липня.