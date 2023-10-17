У Харкові відкриють фотовиставку відомого фотокореспондента Яна Доброносова

На виставці можна буде побачити погляд на війну через об’єктив фотоапарату

У середу, 18 жовтня, у приміщенні вокзалу "Харків-Пасажирський" відкриється фотовиставка робіт воєнного кореспондента Яна Доброносова. Ян з 2014 року знімає на фронті, а після повномасштабного вторгнення всього себе присвятив війні.

На виставці можна побачити нетривіальний погляд на війну через об’єктив фотоапарату. Чималу частину свого життя Ян проводить в потягах УЗ, слідуючи до точки зйомок.

"Укрзалізниця" погодилась надати вокзал для виставки, щоб будь-хто з відвідувачів міг відчути важливість історичного моменту, в який ми живемо. Живемо і боремось за перемогу.

Деякі знімки Яна завірусилися у мережі та стали добре відомі:

Донеччина. Українські військові

Бахмут. Український військовий

Дніпро. Наслідки ракетної атаки на житловий багатоповерховий будинок

Дніпро. Жовта кухня після російського теракту - все, що залишилось від квартири українського боксера Михайла Кореновського

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Київ. Люди сплять в метро під час повітряної тривоги

Ян Доброносов — фотокореспондент видання "Телеграф", довгий час працював фотографом у Верховній Раді. Від початку повномаштабного російського вторгнення в Україну Ян висвітлює події, пов’язані з війною. Він постійно буває на передовій і спілкується з військовими, фотографує місця обстрілів та злочини росіян на деокупованих територіях.

У липні цього року Ян Доброносов нагороджений нагрудним знаком "За службу" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці атаки росіян по Харкову 6 жовтня та показав наслідки удару.